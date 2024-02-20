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Об «альтернативе на выборах», или Чего же боле Авторская колонка корреспондента «Нового Дня» Елены Владимировой

Осталось меньше месяца до очередных выборов президента России. Нам предстоит избрать одного из четырех кандидатов. И иногда приходится слышать недовольные голоса – мол, выборы безальтернативные. Ну что ж, давайте разберемся. И начнем с минутки истории.

На прошлых выборах президента в 2018 году в бюллетени попали восемь кандидатов, еще полтора десятка отсеялись в процессе сбора документов. Что же показали итоги тех выборов? Больше 5% набрали только трое кандидатов: Путин – почти 77%, кандидат от КПРФ Грудинин – 11,77%, покойный Владимир Вольфович – 5,65%. Из оставшихся пяти самый высокий результат показала телеведущая и «светская львица» Ксения Собчак – 1,68%. Стоявшие рядом с ней на условно правом фланге Григорий Явлинский и Борис Титов набрали 1,05% и 0,76% соответственно. Еще печальнее смотрелись «коммунистический» Максим Сурайкин (0,68%) и консервативный Сергей Бабурин (0,65%).

В тот раз политтехнологи много говорили о «дроблении» и демократического, и левого, и консервативного электората, и отчасти это имело место. Сейчас вся ситуация в стране в корне изменилась, а вместе с ней изменился и внутриполитический ландшафт. Большинство существующих непарламентских партий сами слились и отказались от участия в выборах. Да и некоторые парламентские, впрочем, тоже. Не выставила своего кандидата СРЗП, которая в поисках нового лица за последние годы растеряла сторонников и запуталась в собственной идеологии. Не случилось на выборах и кандидата от «Яблока». Напомним, Григорий Явлинский поставил избирателям условие для своего выдвижения: еще на предварительном этапе его должны поддержать 10 млн человек. Поддержали в 10 раз меньше. «Не тот народ попался».

Тем не менее, все основные цвета политического спектра в бюллетене представлены. Хочешь демократических реформ – пожалуйста, вот «новолюд» Даванков. Поддерживаешь нынешний курс – голосуй за Путина. Скучаешь по СССР? Вот Харитонов. Власть недостаточно радеет о славе империи? «Дело Жириновского живет».

Не нравится никто из представленных? Допустим. А кого бы вы хотели там видеть? Надеждина? Так ведь он изначально не скрывал, что его цель – не победить на выборах, а «подсветить» свое имя перед выборами в Госдуму 2026 года. А знаменитые очереди перед пунктами сбора подписей говорят скорее о том, что работа была организована плохо, чем о реальной популярности несостоявшегося кандидата. Свои 15 минут славы он получил.

К покойному Навальному* можно относиться по-разному, но факт остается фактом: гражданин неоднократно был признан виновным по уголовным делам. Можете ли вы себе представить хоть одно государство, где в бюллетень внесут фамилию осужденного, отбывающего наказание?

Кто еще? Кто-то из релокантов, которые сообщают, что «они здесь власть», собираясь на междусобойчик в Вильнюсе? Ну это даже не смешно. Нет у них ни поддержки в народе, ни внятной программы. И сами они это, кстати, прекрасно понимают. Отсюда и беспомощные выкрики с мест.

Что мы имеем в сухом остатке? Избирателям предлагают четырех кандидатов, каждый из которых олицетворяет собой определенный комплекс идей и выдвигает определенную программу. И каждый гражданин волен выбрать любого из них. Как писал классик, «чего же боле»?

*Алексей Навальный внесен в реестр экстремистов и террористов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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