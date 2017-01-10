Уральского футбольного Деда Мороза попросили взять в «Урал» нигерийца и познакомить с холостыми футболистами

Публикации за 10.01.17

В Екатеринбурге подведены итоги работы почты футбольного Деда Мороза, которая работала в этом году в ледовом городке на площади 1905 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на главной праздничной площадке уральской столицы был установлен специальный ящик. В него мог опустить письмо с пожеланием любой желающий, единственное условие – просьба должна была быть связана с футболом. По информации пресс-службы ФК «Урал», за новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек. Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – 8 месяцев, самому взрослому – 65 лет. В своих обращениях адресанты рассказывали свои футбольные истории, а желания были самые разнообразные.

«Некоторые просили форму и мяч с автографом, кто-то – тренировку с футболистами. Очень много было запросов на билеты на матчи «Урала», а также билеты на матчи Чемпионата мира по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами «Урала». Также в почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, подписанных вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая «Снегурочка» просит взять на просмотр талантливого игрока. Футбольный Дед Мороз прочитал все письма и выбрал несколько желаний, которые исполнит уже в ближайшее время», – уточнили в клубе.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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