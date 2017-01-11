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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

В конце января в Историческом сквере появятся часы отсчета до ЧМ-2018 (ФОТО)

В конце января в Историческом сквере появятся часы отсчета до ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге в последних числах января в Историческом сквере появятся часы обратного отсчета до ЧМ-2018. В некоторых городах – организаторах матчей их уже установили.

Часы обратного отсчета появятся в Историческом сквере 30 января, за 500 дней до начала Чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сообщил первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко. Место для установки часов в мэрии выбрали полгода назад, расположение должно было отвечать ряду критериев, например, выбранная точка должна иметь пешую доступность и значительный пешеходный трафик и попадать под камеры видеонаблюдения или в зону постоянной охраны, иметь возможность подключения к электрокоммуникациям. Помимо Исторического сквера рассматривались ЦПКиО имени В.В. Маяковского и площадка напротив центрального входа в УрФУ.

Часы в Казани
Часы в Казани

Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 будут установлены во всех городах-организаторах. Кое-где они уже появились. Например, в Казани таймер (с рекламой пива на фасаде) открыли в конце ноября. В Сочи и Ростове-на-Дону их запустили еще раньше, в сентябре.

Фото – «Российская газета»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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