В Камышлове прокуратура обнаружила шесть домов с некачественным капремонтом (ФОТО)

Публикации за 11.01.17

В Камышлове прокуратура выявила нарушения при проведении капитального ремонта жилых домов. Претензии возникли к подрядной организации «Холдинг «Урал – Строй», которая значительно затянула сроки ремонта в многоквартирниках.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены при осмотре шести жилых домов по улицам Ленина, Карла Маркса, Механизаторов, Пролетарская, Красных Орлов. Работы на этих объектах проводились по договору, заключенному в апреле 2016 года между Региональным оператором и компанией «Урал – Строй». Прокурорская проверка с привлечением специалистов ГЖИ показала, что качество проведенных работ не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. Кроме того, были существенно нарушены сроки исполнения обязательств.

На момент проверки 20 декабря 2016 года капитальный ремонт ни в одном из домов не был завершен. Хотя по договору объекты должны быть сданы не позднее следующих сроков: внутридомовые инженерные системы теплоснабжения – до 15 августа 2016 года; фасады, подвальные помещения – до 1 сентября 2016 года, прочие – до 1 сентября 2016 года.

«Неисполнение ООО «Холдинг «Урал-Строй» принятого на себя обязательства по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является недопустимым, поскольку может привести к ненадлежащему техническому состоянию данных домов, отсутствию возможности у управляющей организации обеспечивать на должном уровне содержание общего имущества многоквартирных домов», – отметили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в адрес исполняющего обязанности генерального директора Свердловского фонда капремонта и генерального директора ООО «Холдинг «УралСтрой» представления с требованием устранить нарушения закона. В дальнейшем исполнение обязательств по капремонту подрядчиком будет контролироваться прокуратурой.

Камышлов, Ангелина Сергеева

Камышлов. Другие новости 11.01.17

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