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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Холманских рассказал московскому ревизору о подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Холманских рассказал московскому ревизору о подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Полномочный представитель президента Игорь Холманских встретился с заместителем начальника Контрольного управления президента Валентином Летуновским.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе полпредства, в ходе встречи, состоявшейся накануне, обсуждались вопросы исполнения поручений Владимира Путина, касающихся подготовки к проведению ЧМ-2018, в том числе хода реконструкции аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово.

Новый День: Холманских рассказал московскому ревизору о подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Отметим, что встреча полпреда с Валентином Летуновским прошла за день до приезда в Екатеринбург заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Сегодня бывший министр спорта и губернатор Евгений Куйвашев посетят ряд объектов, готовящихся к мундиалю, а затем Виталий Мутко проведет совещание по подготовке к ЧМ-2018.

Фото с официального сайта полномочного представителя президента РФ в УрФО

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 03.02.17

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