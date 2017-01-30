В Екатеринбурге ждут Мутко

Публикации за 30.01.17

На этой неделе в Екатеринбурге ждут вице-премьера Виталия Мутко с официальным визитом. В рамках подготовки к ЧМ-2018 он совершает поездки по городам-участникам мундиаля и инспектирует готовность к предстоящим матчам и сопутствующим мероприятиям.

Как стало известно NDNews.ru, Виталия Мутко ждут в Екатеринбурге в пятницу, 3 февраля. В конце прошлой недели он побывал в Нижнем Новгороде, где проверил объекты, которые готовят к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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