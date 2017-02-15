Пенсионеров вынуждают оплачивать коммунальные счета военных – Минобороны молчит (ВИДЕО)

Публикации за 15.02.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/S5o0cZ9v9RE?rel=0">Video</a>

Подвальное помещение в доме на улице Малышева – Гагарина в Екатеринбурге принадлежит Министерству обороны, оно сдает «оборонные квадраты» в аренду то одним, то другим коммерческим структурам, но плата за коммунальные услуги целиком легла на плечи жителей дома.

Как стало известно NDNews.ru, с 2007 года жилой фонд дома передан мэрии, а около 300 метров подвала осталось в собственности военных. Правда, распорядились ими несколько странно – часть продали физическому лицу, а еще часть – сдают в аренду. Но есть нюанс: за отопление, воду и электричество платят жильцы – большинство из них пенсионеры.

За последние полгода суммы в квитанциях превысили начисляемые пенсии. Управляющая компания «Фонд Радомир» кивает на военных, собственников подвала. Те, в свою очередь, ссылаются на постановление Верховного совета Российской Федерации от 1991 года, прописывающее назначение подобных помещений, и отвечают, что здесь может быть либо что-то фармацевтическое, либо – что-то относящееся к национальному достоянию. Последним арендатором была рекламная фирма, но съехав, сняла даже пластиковые окна и двери. Сейчас в подвале батареи греют улицу и забредших случайно бомжей. NDNews.ru уже писал о новых правилах начисления коммунальных платежей – с января 2017 года управляющие компании не имеют права «раскидывать» разницу между индивидуальным и общедомовым потреблением, но касается это воды и электричества. Отопление же так и остается в «общих расходах», и суммы эти уже оказываются неподъемными для стариков.

Запрос мэрии о статусе помещения и ответственном лице в Министерство обороны отправлен еще в прошлом году, но ответа нет до сих пор.

Подробности – на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

Полевской суд обязал мэрию перекрыть входы в нежилой аварийный дом. / Высокинский обманул жителей Арамили (СКРИН). / В Артемовском обслуживать общедомовые приборы учета будут поставщики ресурсов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»