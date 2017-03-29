Заседание двух советов фонда капремонта закроют от СМИ / Чиновники будут решать, сколько денег нужно регоператору

Публикации за 29.03.17

Завтра в правительстве Свердловской области должно пройти заседание сразу двух советов регионального фонда капремонта – попечительского и «просто совета». В повестке – реализация программы, смета расходов фонда на 2017 год, а также обсуждение «крупной сделки по аренде нежилых помещений». Заседание закроют для СМИ.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, раньше при фонде капремонта было три совета – попечительский (с неясными функциями), просто совет (основной руководящий орган, который, например, утверждает расходы и доходы фонда) и общественный (занимался функцией общественного контроля за действиями фонда). Последний был расформирован главой регоператора Александром Караваевым. В итоге советов осталось два. Завтра, 30 марта, в доме правительства пройдет совместное заседание обоих. В распоряжении NDNews.ru оказалась его повестка. Круг вопросов, которые будут обсуждать чиновники (в основном, в оба совета входят представители правительства области или подконтрольных ему структур), достаточно широкий. В частности, будет представлен доклад о реализации программы в прошлом году, должны быть утверждены бюджет фонда и смета административно-хозяйственных расходов на 2017-й.

Кроме того, члены советов должны будут обсудить, нужно ли заключать фонду две крупные сделки. Первая касается модернизации программного комплекса «Система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области». Вторая – аренды нежилых помещений для нужд фонда. Что это за помещения и зачем они нужны, в пресс-службе регоператора обещали прокомментировать в ближайшее время.

Вместе с тем, скорее всего, заседание будет закрытым. Как объяснили в самом фонде, регоператор – фактически приглашенный участник. Вопрос о допуске СМИ необходимо обсуждать с департаментом информполитики Свердловской области. В настоящий момент сведений о том, что будет проводиться аккредитация на заседание, нет. Чтобы представители прессы могли попасть на встречу, требуется разрешение председателей обоих советов: первый возглавляет вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт, второй – бывший глава регоператора Андрей Андриянов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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