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Публикации за 02.04.17

Терсхемы в регионах не смогли сделать качественно, зато прописали увеличенные тарифы / Депутат ГД объяснил, почему не заработал ФЗ о переработке мусора

Терсхемы в регионах не смогли сделать качественно, зато прописали увеличенные тарифы Депутат ГД объяснил, почему не заработал ФЗ о переработке мусора

В России до 2019 года было отложено вступление в силу федерального закона об утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Чтобы документ заработал, региональные власти должны были разработать территориальные схемы. В них необходимо было рассчитать логистику вывоза мусора, объемы ТКО и объекты для переработки и размещения бытовых отходов. Однако с этой задачей региональные власти не справились. К такому выводу пришли депутаты Госдумы РФ.

Как рассказал сегодня первый зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, всего по итогам 2016 года из 85 субъектов РФ территориальные схемы разработали только в 30 регионах. «Но ни одна из 30 схем не является качественной, каждая содержит отступления от реалий, не учитывает особенности территорий, зато в них прописано увеличение тарифов в 10, а то и в 20 раз, потому мы попросили перенести вступление закона на два года. Мы хотим использовать это время на то, чтобы общественность могла принять участие в совершенствовании этих схем, все должно быть гласно», – пояснил депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева

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