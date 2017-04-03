Свердловчане задолжали за капремонт почти 2 млрд рублей

Публикации за 03.04.17

Задолженность по взносам за капремонт в Свердловской области на сегодняшний день составила 1 млрд 870 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такую цифру назвал сегодня на заседании бюджетного комитета заксо министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, 600 млн рублей – это долг юридических лиц, остальная сумма – «физиков». Министр заявил, что необходимо усилить претензионную работу с должниками, так как у самых первых из них в ноябре этого года истекает срок исковой давности, в течение которого долг можно взыскать через суд.

Между тем не исключено, что юридическим лицам скоро придется платить еще больше. Как уже сообщал NDNews.ru, депутаты Госдумы хотят обязать собственников нежилых помещений в многоквартирных домах платить взносы за капитальный ремонт сразу за год вперед. Соответствующие поправки разработали депутаты из думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и Павел Качкаев ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». Новшество коснется юридических лиц – владельцев офисов, магазинов, парикмахерских, кафе и др., которые в настоящее время вносят плату за капремонт ежемесячно – так же, как и собственники жилья (физлица).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Зампредом Счетной палаты области станет выходец из департамента госзакупок. / На Урале пешеходу грозит 3 года колонии за взятку гаишнику, который поймал его на «красный». / Путин на форуме ОНФ: в возникновении несанкционированной свалки с отходами от сточных вод Водоканала виноваты муниципальные власти. Президент обещал проработать проект об увеличении штрафов за загрязнение среды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»