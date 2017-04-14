Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 14.04.17

По традиции в пятницу редакция NDNews.ru подводит итоги уходящей недели. На этой рабочей пятидневке случился последний отчет губернатора Куйвашева, в котором он назвал митинги с участием подростков провокациями. Депутаты отличись красноречием, сравнив выборы с беременностью и абортом. Банда риелоторов села на 76 лет. Про это и многое другое – в нашем обзоре за неделю.

Событие недели – отчет Куйвашева перед депутатами

Главным политическим событием недели в Свердловской области можно назвать последний отчет губернатора Евгения Куйвашева в занимаемой им должности перед депутатами Законодательного Собрания. Большая часть речи получилась малосодержательной – по традиции глава региона перечислил заслуги властей, социальные блага, которых удалось добиться и прочее-прочее. Многое из сказанного с трудом соответствует действительности, убедиться в этом можно, посмотрев видео NDNews.ru.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7u_9T_lIuyU&rel=0">Video</a> Отчет Куйвашева в заксо

Наибольший резонанс вызвало высказывание Евгения Куйвашева относительно коррупции в России и прошедших в конце марта антикоррупционных митингов.

«Выход молодежи – не есть борьба с коррупцией. Началась кампания президентская и мне искренне жаль, что она началась с такой провокации, куда были втянуты школьники. Это сигнал для того, чтобы лучше работать каждый на своем месте», – заявил губернатор.

Впрочем, также он отметил, что «борьба с коррупцией развернута крупномасштабная по всей стране. Сегодня нет ни должностей, ни неприкасаемых».

И буквально сегодня NDNews.ru стало известно о том, что бывшему свердловскому министру транспорта Александру Сидоренко, который является фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Подробностей встречи экс-министра и следователей нет, но, по предварительным данным, речь идет о 289-й статье УК РФ. Близкие экс-министра говорят, что несмотря на предъявленное обвинение, Александр Сидоренко по-прежнему настроен оптимистично и не признает своей вины.

Высказывание недели: «А раз так – на аборт уродца!»

Высказывание недели также связано с политикой. Депутаты от оппозиции сравнили процесс выдвижения кандидатов в губернаторы с беременностью, а непрохождение муниципального фильтра – с абортом. Неординарными ассоциациями отличился эсер Андрей Жуковский, который выступил резко против очередного изменения избирательного законодательства. Поправки сокращают срок предоставления в избирком всего пакета документов от кандидатов в губернаторы, включая подписи по так называемому «муниципальному фильтру». Это до глубины души возмутило депутата и натолкнуло на красноречивые сравнения.

«Сейчас в области есть несколько «мужчин среднего возраста, немножко беременных губернаторством (это те, кто теоретически может стать кандидатами на выборах от оппозиционных партий, но должны набрать подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра, – прим. NDNewsru). Вот вырастает «ребёночек» здоровенький, и мы идём за помощью к Виктору Анатольевичу (Шептию). А он смотрит – ребёночек слишком крупный, может получиться второй тур. А раз так – на аборт уродца!» – блеснул оригинальностью образов депутат.

Скандал недели – 90-летним ветеранам предлагают ехать на Парад на автобусе

Нешуточный скандал разгорается под конец недели. Сегодня в мэрии Екатеринбурга прошел очередной оргкомитет, посвященный празднованию Дню Победы. На заседании стало понятно, что власти вновь не озаботились персональным подвозом ветеранов на парад в честь 9 Мая. Как рассказали NDNews.ru общественники, чиновники заявили, что не могут привезти 1500 человек персонально. Но будет бесплатный общественный транспорт.

При этом большинству ветеранов Великой Отечественной войны уже 80-100 лет. Не понятно, как сотрудники мэрии представляют себе передвижение пожилых людей на автобусах.

В пресс-службе мэрии и заявили, что никакой проблемы с доставкой ветеранов нет. «Будут автобусы, и на Широкореченский мемориал, и на парад. Мы работаем и с городским, и с районными советами ветеранов, вся информация будет на нашем сайте», – заявил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Очевидно, организовывать такси для ветеранов будут общественные организации. Хотя, отказавшись от пары залпов салюта (стоит 3 миллиона рублей), можно было бы выделить 400 тысяч, чего хватило бы на развоз всех пожилых людей.

Приговор недели – черным риелторам дали 76,5 лет на пятерых

На этой неделе наконец-то вынесли приговор по резонансному делу «черных риелторов», которые спаивали и убивали алкоголиков. На пятерых они получили 76,5 лет колонии. Икром Раупов, Саиджон Сидиков, Сергей Шанауров, Яков Щукин, Андрей Мигалатий действовали всегда по схожей схеме: они знакомились с пьющими людьми, несколько дней поили тех алкоголем до состояния беспамятства, угрожали убийством, а затем везли к нотариусу подписывать документы о передаче квартиры. Одного из пострадавших подельники убили. Еще одной жертвой «черных риэлторов» стала 34-летняя умственно отсталая жительница Екатеринбурга, которая проживала с маленьким сыном в комнате на улице Краснофлотцев. Свердловский областной суд назначил Раупову 22 года колонии, Сидикову – 17 лет, Шанаурову – 19 лет 6 месяцев лишения свободы, Щукину – 10 лет, Мигалатию – 8 лет колонии. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Добавим, что последняя жертва «риелторов» неоднократно обращалась в правоохранительные органы, поскольку один из членов банды угрожал ей и применял насилие, уговаривая продать комнату. Но полиция раз за разом отказывала в возбуждении уголовного дела. В итоге после вынесения приговора банде «черных риелторов» облсуд вынес частное постановление на имя Михаила Бородина о необходимости обратить внимание на данный факт, так как это способствовало совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, генерал-лейтенанту предстоит решить вопрос о наказании нерадивых сотрудников, которые не удосужились разобраться в истории женщины.

Милота недели – львятам выбирают имена

Самым добрым фото- и видеорепортажем недели на NDNews.ru стала история про двух львят, которые родились в Екатеринбургском зоопарке 10 марта. В понедельник львица Эмма впервые вытащила малышей из «дома». Зоопарк тут же объявил конкурс на выбор имен для двух львят-самцов. В предложенных горожанами именах для львят лидируют «Вова и Дима», на втором месте – «Пумба и Тимон».

Видео недели

Видео недели – подробности о скандальном избиении мальчика-инвалида. NDNews.ru. В резонансном деле о нападении «черных коллекторов» на мальчика-инвалида обозначился новый поворот. Оказывается, деньги у ребенка вымогали подростки, а не сотрудники коллекторского агентства. И именно подростки побили 11-летнего Глеба.

Напомним, первоначально появилась информация, что трое коллекторов напали на ребенка-инвалида и побили за долги, хотя долгов у семьи не было.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pj83Yen9-n8&rel=0">Video</a> Нападение. Подробности

Фото недели

Фото недели на этот раз печальное. 12 апреля на улице Вайнера неизвестные разгромили уличную арт-выставку «Отражение». На информационных стендах были размещены репродукции картин известных уральских художников из коллекции Екатеринбургской галереи современного искусства и фотографии промышленных объектов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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