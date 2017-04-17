Оппозиционные партии отвергли сотрудничество с ЕР на ближайших выборах

Публикации за 17.04.17

Оппозиционные парламентские партии скептически восприняли предложение «Единой России» о сотрудничестве на муниципальных и региональных выборах 2017 года в Уральском федеральном округе. Представители КПРФ заявили о нечестной конкуренции во время агитационного периода, «Справедливая Россия» осталась недовольна повальным введением мажоритарной системы выборов в местных думах, а либерал-демократы наотрез отказались подписывать соглашение о честных выборах, которое продвигает ЕР. Свои претензии к партии власти оппозиционеры озвучили на совещании в уральском полпредстве, передает корреспондент NDNews.ru.

Как заявил сегодня полпред Игорь Холманских, сентябрьские выборы 2017 года должны стать генеральной репетицией президентской кампании. Поэтому политические силы должны совместно работать над повышением явки избирателей, вести цивилизованную конкуренцию и тщательно проводить отбор кандидатов, чтобы не допустить людей с криминальным прошлым во власть. Но, со слов представителей партий, для выполнения этих задач есть ряд препятствий.

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что повышение явки избирателей затруднительно, если граждане не доверяют институту выборов, и зачастую доверие населения подрывают сами власти. Он привел пример из поселка Челябинской области, где осужденного члена УИК за фальсификацию результатов выборов на следующий год наградили грамотой. Также справедливоросс выступил против повсеместного введения мажоритарной системы выборов муниципальных дум. «Мы считаем это перегибом, так как снижение влияния других партий в муниципалитетах приведет к снижению конкуренции, и, в конечном итоге, к снижению интереса граждан к выборам», – подчеркнул Гартунг. Эту точку зрения поддержал руководитель свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев: «Мы требуем сохранить смешанную систему выборов, и предлагаем взамен совместить мажоритарную и пропорциональную систему в муниципалитетах».

Коммунисты пожаловались, что недосчитались части голосов на прошлых выборах из-за явного преимущества ЕР в агитационный период. «Тем, кто готовит соглашения о честных выборах, нужно задать себе вопрос: где они хотят получить высокую явку – на выборах или на протестных митингах? Если не будет честной конкуренции, упадет интерес к выборам. Чем меньше придет людей на выборы, тем больше шансов, что они выйдут на улицы», – резонно заметил руководитель обкома КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев.

Еще более резкая критика прозвучала от руководителя Тюменского отделения ЛДПР Артема Зайцева. Он заявил, что федеральный закон в полной мере регламентирует предвыборную борьбу между партиями, а потому подписывать дополнительные соглашения «о честных выборах» не имеет смысла. Также Зайцев отметил, что единороссы «перегнули палку», когда инициировали поправки к федеральному закону о митингах (законопроект ЕР, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, принят Госдумой в первом чтении – прим. NDNews.ru). «Партия власти должна понимать, что ее позиции не вечны», – предостерег либерал-демократ.

Стоит отметить, что полпред Игорь Холманских почти никак не отреагировал на высказывания представителей оппозиционных партий, но вместо заключения предложил партийцам внести свои замечания в протокол встречи, чтобы рассмотреть их в дальнейшем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

После серии обрушений старинных домов в Ирбите наказан директор УК. / Столица Среднего Урала потратит полмиллиона на чашки «Eкат-ерин-бург» (СКРИН). / Пьяный житель Екатеринбурга после ссоры с матерью напал с ножом на бригаду скорой помощи (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»