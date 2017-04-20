В Екатеринбурге создадут фан-зону для просмотра финала Кубка России / Все места на чартер ФК «Урал» в Сочи проданы

Публикации за 20.04.17

Болельщики ФК «Урал» скупили все места на чартер, который екатеринбургский клуб организует для поездки в Сочи на финал Кубка России по футболу. Учитывая невероятный ажиотаж, вызванный историческим матчем для «шмелей», в уральской столице планируют обустроить фан-зону для массового просмотра поединка.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе «Урала», 17 апреля команда объявила о старте приема заявок на чартер по маршруту Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург, который отвезет 155 болельщиков на финальный матч Кубка России по футболу. В этот же день клуб получили 111 заявок, а за два дня их накопилось 214. «К сожалению, мы не имеем финансовой возможности составить второй и третий борт, потому как для того, чтобы цена на одного пассажира составляла 12 000 рублей, клубу вновь придется покрыть почти половину стоимости. Мы не будем углубляться в тему ценообразования на рынке воздушных перевозок, которая вызвала массу дискуссий в СМИ в последнее время, но надеемся, что все желающие смогут попасть на этот матч!

Как мы знаем, многие болельщики «Урала» уже купили туры в Сочи через туристические фирмы, билеты на поезда и самолеты. Кто-то собирается отправиться в поездку, длиной в 2700 километров, на автомобиле. А для тех, кто не сможет увидеть финальный матч на стадионе «Фишт», футбольный клуб «Урал» готовит фан-зону в центре Екатеринбурга, где все желающие на большом экране смогут увидеть исторический для нашей команды матч. Подробности об этом мероприятии появятся позже», – пообещали в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее наше агентство сообщало, что болельщики возмущены дороговизной авиабилетов в Сочи.

В настоящее время есть варианты по 12-14 тысяч рублей туда-обратно, но они предполагают две пересадки в Москве. И длительность перелета только в одну сторону может составить 19 часов и больше. Заявленный на финал Кубка России специальный рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга также не совсем подходит для фанатов. Еще несколько дней назад перелет в обе стороны УА суммарно предлагали по 18 тысяч рублей (опять же с пересадкой). Прямой же перелет обойдется примерно в 28 тысяч рублей.

«Судя по ценам, дешевле финал Кубка России проводить в Таиланде, Испании или Тунисе. По крайней мере, есть гораздо выгоднее предложения от туроператоров по этим направлениям, чем поездка в Сочи», – подметил в разговоре с корреспондентом NDNews.ru один из болельщиков «Урала». В самом деле – за 20-30 тысяч рублей по горячим путевкам в конце апреля – начале мая можно на 15 дней съездить в Таиланд, Испанию, на две недели в Грецию, Болгарию или даже в Китай. Поэтому самым оптимальным вариантом перелета сейчас видится чартерный рейс, который организует ФК «Урал».

Напомним, 6 апреля в полуфинале Кубка России «Урал» на своем поле переиграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал турнира. До этого «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

За второй по значимости трофей в российском футболе «оранжево-черные» будут 2 мая биться с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финальный матч начнется в 20:45 по уральскому времени на стадионе «Фишт», где три года назад проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона 2017/18 с группового этапа.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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