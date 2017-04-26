Вуду в помощь: Ройзману вызвался помочь на выборах магистр тайных сил (ФОТО)

Публикации за 26.04.17

У Евгения Ройзмана появился неожиданный союзник на губернаторских выборах: Антон Симаков, позиционирующий себя как «магистр вуду», нарисовал картину, которая, по его словам, должна помочь мэру Екатеринбурга победить в кампании.

Как рассказал NDNews.ru сам Симаков, картина называется «Прикосновение к Изиде». Автор оставил на ней отпечаток своей руки, если к ней прикоснуться, то можно будет загадать желание. Показать картину общественности маг обещает в мае, а потом подарит Ройзману.

Отметим, это не первый раз, когда «магистр вуду» пытается повлиять на политические процессы, но теперь изменил технологию: вместо проведения обрядов пишет картины. Напомним, проведенный им в 2014 году обряд «Проклятие Порошенко и прекращение войны на Украине» привел к возбуждению в отношении Симакова уголовного дела по статье «оскорбление чувств верующих». Тогда в ходе ритуала Симаков осуществил жертвоприношение – обезглавил петуха и окропил его кровью православный погребальный покров. Именно использование предмета православного христианского культа вызвало негодование у одного из присутствующих журналистов, в дальнейшем это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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