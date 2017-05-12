Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 12.05.17

Редакция NDNews.ru по традиции подводит итоги уходящей недели. Несмотря на то, что рабочих дней было немного, повестка оказалась насыщенной. Конечно, в первую очередь стоит сказать о праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но были и другие события – в основном, так или иначе связанные со скандалами и криминалом. Подробнее читайте в нашем обзоре.

Событие недели

Во вторник, 9 мая, Средний Урал, как и вся Россия, отмечал 72-ю годовщину Победы. В этом году в параде в Екатеринбурге участвовали около 2300 тысяч человек, 60 единиц боевой техники и авиация. Первыми по площади 1905 года прошла колонна барабанщиков – воспитанников Суворовского училища. За ними прошли колонны кадетов, офицеры ЦВО, ВВС, мотострелковый полк, военнослужащие химзащиты, курсанты института МЧС и другие.

А после на площадь вышла 50-тысячная колонна «Бессмертного полка». Вопреки опасениям организаторов, «согнанных» в добровольно-принудительном порядке людей в колонне не было. По крайней мере, их не было заметно. Под нестройные «ура» и робкие попытки петь колонна дошла до площади 1905 года. Участников попросили развернуться к трибунам, чтобы исполнить песню Окуджавы «Нам нужна одна победа». Это было действительно сильно и трогательно. Люди в толпе едва сдерживали слезы. А вот решение выпускать голубей многим показалось нелепым.

В этот день чествовали ветеранов, выходили с портретами своих близких, смотрели парад и пели военные песни по всей Свердловской области. NDNews.ru посмотрел, что происходило в регионе – от городов-танкостроителей до небольших деревень.

Скандал недели

К сожалению, и главный скандал этой недели связан с годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне. В Екатеринбурге чиновники в очередной раз не смогли организовать доставку ветеранов на площадь 1905 года, чтобы 90-летние герои смогли посмотреть парад. Выручили волонтеры – пожилых людей привезли на частных машинах. Причем волонтеры еще за два месяца до памятной даты просили сотрудников администрации заняться вопросом доставки ветеранов, и в мэрии даже говорили, что все будет организовано. Однако ветеранам даже никто не позвонил.

По счастью, нашлись неравнодушные автомобилисты, да и гаишники отнеслись с уважением к участникам парада – несмотря на перекрытый центр, пожилых людей довезли до площади 1905 года. А в мэрии пояснили, что ветеранов возят – но только от дома до Широкореченского мемориала, а уже оттуда на центральную площадь. А ежели ветеран хочет добраться до центральной площади из дома – то пусть об этом заботятся его родственники.

Заявление недели

В пятницу вечером силовики сообщили о том, что предполагаемый убийца Ольги Медведевой наконец-то установлен. Жестокое убийство, поразившее даже бывалых оперативников, было совершено еще в 2011 году, за это время было проведено гигантское количество следственных действий. И в то, что преступление будет раскрыто, уже мало кто верил.

Однако мужчину уже отправили под стражу. Им оказался ранее не судимый местный житель по имени Андрей 1969 года рождения. «По характеру это замкнутый, необщительный гражданин, проживавший в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства, 10 мая, вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики. У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном», – сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Видео недели

И на этой же неделе завершился суд по громкому делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского. Накануне приговора группа молодых людей провела несколько одиночных пикетов напротив Храма-на-Крови. Сторонники блогера выступили против сурового наказания, запрошенного прокурором – трех с половиной лет лишения свободы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Vieoj-YBeRM&rel=0">Video</a> Приговор Соколовскому

В итоге приговор оказался мягче. Судья Екатерина Шапоняк признала вину Соколовского по всем позициям обвинения – и в преступлениях, провоцирующих межрелигиозную и межнациональную рознь, и в оскорблении чувств верующих, и в том, что он приобрел ручку со встроенной видеокамерой. Тем не менее, суд учёл, что Соколовский привлекается к уголовной ответственности впервые и характеризуется положительно. Блогер получил 3,5 года условно.

Фото недели

Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков 11 мая проверил ход работ по ремонту многострадальной дороги между Нижним Тагилом и поселком Серебрянка. Это та самая дорога, которую Владимир Путин потребовал привести в порядок до 1 июня 2017 года. Свердловский чиновник позитивно оценил текущую ситуацию на автодороге, отметив, что «безопасный и бесперебойный проезд» в общем-то уже обеспечен. А полный ремонт завершат к сентябрю.

Съемочная группа NDNews.ru провела собственную независимую инспекцию дороги. Предлагаем читателям оценить, на сколько «безопасными» выглядят непролазные колеи с грязью. Забавно, но тут даже умудрились утопить каток, которым утрамбовывали валуны.

Трюк недели

На этой неделе в повестку снова вошла недостроенная телебашня у цирка. Областные власти планировали продать ее в конце апреля, но отменили аукцион с формулировкой «в целях дополнительной проработки концепции развития территории». Теперь стало ясно, что это будет за концепция. В программу управления госсобственностью региона на 2017 год внесли поправки, согласно документу, в этом году будут созданы два новых акционерных общества – «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» и «Ледовая арена». Во втором Свердловская область получит долю. В качестве взноса в уставной капитал регион должен будет передать строителям телебашню и земельный участок под ней.

Попросту говоря, УГМК получит от властей участок земли, который ранее область выкупила у Федерации за 500 млн. А область в свою очередь получит долю в новом обществе, причем пока даже не понятно, какую.

Это, кстати, не единственный за неделю аттракцион невиданной щедрости. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев начал распоряжаться резервным фондом по своему усмотрению – чуть ранее были внесены изменения в правила расходования средств резервного фонда, благодаря которым фонд стало возможным тратить не только на какие-то ЧП, но и даже на подарки. Чем врио и воспользовался, Евгений Куйвашев на 150 тысяч оплатил форму маленьким хоккеистам из деревни Баранникова в Камышловском районе. Поступок, безусловно, благородный и правильный. Проблема в том, что 150 тысяч рублей он выделил из резервного фонда, а не из собственных средств, например. Причем доходы Куйвашева вроде позволяют делать такие предвыборные подарки – он официально зарабатывает около 270 тысяч в месяц, еще 830 тысяч приносит в семью его супруга.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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