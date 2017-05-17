На теледебатах Куйвашеву придется оппонировать кандидату Ройзману лично

Публикации за 17.05.17

Если глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сможет зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, врио главы региона Евгений Куйвашев должен будет лично встречаться с ним на теледебатах. Такое положение содержится в материалах, принятых свердловским областным избиркомом.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru, в документе указано, что не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени на ТВ и радио должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам в губернаторы для проведения совместных дискуссий, круглых столов и иных совместных агитационных мероприятий. «Зарегистрированный кандидат на должность губернатора Свердловской области обязан участвовать в совместных агитационных мероприятиях только лично», – подчеркивается в постановлении. Иными словами, отправить вместо себя в эфир доверенное лицо, например, замруководителя исполкома ЕР и известного телеведущего Евгения Енина, Куйвашев не сможет.

Общий объем бесплатного времени, которое региональные государственные теле- и радиоканалы должны предоставить кандидатам в губернаторы, должен составлять на каждом из указанных каналов не менее 30 минут по рабочим дням в период с 12 августа по 9 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

Грозе Пионерки Игорю Новоселову вынесли приговор по новому делу (ФОТО). / Зданию Приборостроительного завода на набережной городского пруда продлили жизнь ради биеннале (ФОТО). После выставки его снесут. / Официально: отопление в Екатеринбурге начнут отключать с четверга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»