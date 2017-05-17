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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

На теледебатах Куйвашеву придется оппонировать кандидату Ройзману лично

На теледебатах Куйвашеву придется оппонировать кандидату Ройзману лично

Если глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сможет зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, врио главы региона Евгений Куйвашев должен будет лично встречаться с ним на теледебатах. Такое положение содержится в материалах, принятых свердловским областным избиркомом.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru, в документе указано, что не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени на ТВ и радио должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам в губернаторы для проведения совместных дискуссий, круглых столов и иных совместных агитационных мероприятий. «Зарегистрированный кандидат на должность губернатора Свердловской области обязан участвовать в совместных агитационных мероприятиях только лично», – подчеркивается в постановлении. Иными словами, отправить вместо себя в эфир доверенное лицо, например, замруководителя исполкома ЕР и известного телеведущего Евгения Енина, Куйвашев не сможет.

Общий объем бесплатного времени, которое региональные государственные теле- и радиоканалы должны предоставить кандидатам в губернаторы, должен составлять на каждом из указанных каналов не менее 30 минут по рабочим дням в период с 12 августа по 9 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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