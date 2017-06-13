Центральный стадион после ЧМ-2018 может продать свое название

Футбольные стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске, которые строят и реконструируют к ЧМ-2018, после завершения мундиаля продадут свои названия коммерческим структурам. По данным «Известий», такой пункт имеется в программе наследия арен. Информацию об изменении названий изданию подтвердил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Я думаю, новым российским стадионам удастся найти себе коммерческих партнеров, которые захотят стать частью футбольной истории. В футболе есть даже специальный термин – naming rights (право на название стадиона). В России уже есть подобный пример с «Открытие Ареной» (стадион ФК «Спартак», – прим. ред.). Во время крупных турниров эти названия использоваться не могут, так как ФИФА защищает права своих маркетинговых партнеров, но в остальное время это – нормальная практика», – сообщил Сорокин, добавив, что соглашение с одной из коммерческих структур позволит собственникам получить дополнительный доход в эксплуатации стадиона. По его словам, это прерогатива собственников, а не оргкомитета.

К слову, открывшийся в 2014 году стадион московского «Спартака» получил название «Открытие Арена». Представители сторон заявили, что сумма сделки московского клуба и банка «Открытие» составит 1,208 млрд рублей за шесть лет. Ранее в Екатеринбурге переименовали стадион «Уралмаш» в «СКБ Банк Арена», сейчас здесь выступает ФК «Урал».

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, остались только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. Из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области планируют собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек.

Реконструкция Центрального стадиона постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завешенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. До этого в принципе вышел скандальным выбор подрядчика для строительства объекта. Реконструкция Центрального стадиона (а фактически снос и строительство новой арены) должна завершиться к началу 2018 года.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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