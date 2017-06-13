ФК «Урал» готовится повторно подписать контракт с Адесойе Ойеволе

В екатеринбургский ФК «Урал» может вернуться 34-летний защитник Адесойе Ойеволе. В минувшем сезоне российский футболист нигерийского происхождения был капитаном «Оренбурга».

Как передает корреспондент NDNews.ru, о готовящемся первом трансфере в межсезонье сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов. «Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор, – цитирует «Р-Спорт» специалиста. – Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности – с ним будет подписан контракт». В пресс-службе «Урала» уточняют, что официальная информация о приобретении игрока будет предоставлена только после оформления всех необходимых документов.

По данным из открытых источников, с 2007 года Ойеволе провел 240 матчей в рамках РФПЛ и ФНЛ, забил 11 голов. Он уже выступал за «шмелей» с 2007 по 2013 год, после чего перешел в клуб «Газовик», который впоследствии был переименован в «Оренбург».

Следующий сезон в РФПЛ предварительно начнется 16 июля. ФК «Урал» в первом туре дома сыграет с «Ростовом». Во втором туре команда отправится в Москву на матч с «Динамо», потом встретится с «Уфой» и «Краснодаром». 9 августа, в пятом туре, «шмелям» предстоит игра против «Зенита». Далее по расписанию у «Урала» встреча с «Арсеналом» и в седьмом туре – матч с ЦСКА.

5 июня в Екатеринбурге состоялось заседание Совета директоров ФК «Урал», в ходе которого были утверждены вопросы финансирования и задачи клуба на сезон-2017/18. Бюджет команды останется прежним – около 1 миллиарда рублей. Он будет состоять из трех равных частей: по 300 млн рублей выделят генеральные спонсоры – «Ренова» и ТМК, еще 300 млн – правительство Свердловской области. Итоги прошедшего сезона в целом были признаны успешными, с учетом выхода «Урала» в финал Кубка России по футболу впервые в своей истории. В новом сезоне перед клубом поставлена задача занять место не ниже десятого среди команд премьер-лиги, а также пройти как можно дальше в Кубке России.

На прошлой неделе футболисты «Урала» прошли углубленное медицинское обследование. Спортсменов осматривали кардиолог, лор, окулист, травматолог, невропатолог и другие врачи. Также футболисты сдали анализы и прошли электрокардиографическое исследование, которое проводится в условиях физической нагрузки на специальной беговой дорожке. Накануне, 12 июня, команда в полном составе собралась в Екатеринбурге. Сегодня днем футболисты «Урала» отправятся на базу «Бажовия», во второй половине дня подопечные Александра Тарханова проведут там первую тренировку.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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