Свердловчане перестают нести деньги в фонд капремонта – собираемость упала на 11%

Фонд капремонта Свердловской области не досчитался 2,4 млрд рублей в «общем котле» – такова сумма задолженности собственников многоквартирных жилых домов в регионе. Об этом сегодня рассказал глава регоператора Станислав Суханов. Притом что планируемая сумма затрат на ремонт многоквартирников в регионе составляет около 6 млрд рублей.

Проблема, по его словам, заключается в крайне низких показателях собираемости платежей по Свердловской области. Сейчас делают взносы в фонд только 84% собственников жилья. В 2015 году, то есть в первые месяцы работы программы, собираемость составляла порядка 95%. Такие данные предоставляло тогдашнее руководство фонда. Теперь же, по информации г-на Суханова, около 17 тысяч собственников предпочитают не платить.

При этом фонд работает только с теми, кто накопил долг больше 10 тысяч рублей. Сам фонд взносы не начисляет, и на ведение претензионно-исковой работы нужно заключать дополнительные договоры с контрагентами. Их у фонда 23.

Несмотря на то, что программа капремонта в Свердловской области действует уже почти три года, работу по взысканию долгов начинают только сейчас. Так, есть судебные решения о взыскании средств с собственников жилья (физических лиц) на сумму только порядка 64 млн рублей. Всего же фонд поставил себе задачу вернуть 720 млн рублей (из 2,4 млрд задолженности). «С помощью этого мы хотим подтянуть показатель собираемости взносов до 90%. В этом месяце жители получат первые судебные решения», – пообещал Суханов.

Интересно, что на оплату госпошлин в судах у фонда денег нет. Для этого они запрашивают дополнительные средства в бюджете Свердловской области. В этом году сумма составит 50 млн рублей. Впрочем, по словам главы регоператора, российские фонды надеются, что до конца года законодатель внесет поправки в документы, и их избавят от необходимости платить госпошлину при судебных разбирательствах с неплательщиками. Также г-н Суханов подчеркнул, что все средства, которые фонд получает в бюджете на претензионно-исковую работу, возвращаются в казну.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

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