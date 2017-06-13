В Екатеринбурге ради ЧМ отремонтируют дома за счет жильцов

В Екатеринбурге 42 жилых дома были передвинуты в программе капитального ремонта на более ранний срок из-за приближающегося Чемпионата мира по футболу, который пройдет уже в следующем году.

Здания расположены на т.н. гостевых маршрутах и пути следования клиентских групп FIFA. Причем только на шесть из них готовы выделить деньги муниципальные и областные власти. Здания, о которых идет речь, являются памятниками архитектуры, истории и культуры, поэтому фасады и крыши у них починят за казенный счет. В остальных 36 домах ремонт будет проводиться за счет собственников жилья, то есть рядовых екатеринбуржцев. При этом деньги пойдут из «общего котла» фонда капремонта Свердловской области.

Обстоятельство учитывали при корректировке краткосрочной программы, дома, которые попали в зону гостевых маршрутов, должны были ремонтировать позже, но работы перенесли на более ранний срок, чтобы успеть привести все в приличный вид к началу ЧМ по футболу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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