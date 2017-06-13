«Урал» разгромил команду болельщиков со счетом 10:0 (ФОТО)

Футболисты «Урала» сегодня вышли на поле против собственных болельщиков, которые в течение нескольких месяцев готовились к матчу с кумирами в рамках реалити-проекта «11». Изначально к участию заявились 113 человек, но отбор прошли только два десятка человек. Тренеры «Урала» провели с ними три занятия, остальное время любительская команда готовилась к игре самостоятельно.

«Мы с ребятами договорились, что к матчу подойдем очень ответственно, профессионально и постараемся получить удовольствие от игры. А результат убираем на второй план», – рассказал тренер сборной болельщиков, специалист селекционно-аналитического отдела ФК «Урал» Иван Мельник.

Так и вышло – преимуществом в матче с первых минут завладели профессионалы. Уже после первого тайма счет был 6:0 в пользу «Урала», а к финальному свистку «шмели» набросали своим болельщикам еще четыре мяча. Дублем отметились Никита Глушков, Владимир Ильин и Александр Ломакин. Еще по одному мячу оформили Грегор Балажиц, Николай Димитров, Артем Юсупов. Также мяч забил игрок, находящийся на просмотре, чье имя в пресс-службе клуба озвучивать не стали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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