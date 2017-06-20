Орденоносная мать-героиня, священник с 7 детьми и еще десятки сельских семей оказались на грани выживания из-за решения властей и готовы жаловаться Путину

Священник из села Квашнинское в Камышловском районе остался без средств к существованию по вине районных властей и намерен просить о помощи президента в ходе его визита в Свердловскую область. У батюшки семь детей, большая семья живет за счет детских пособий и подсобного хозяйства. Несколько дней назад Игорь Тружеников узнал, что луга, на которых он заготавливал сено, камышловские власти передали в долгосрочную аренду в соседний Ирбитский район, и сейчас траву на них скашивает совхоз. В столь же затруднительном положении оказались и еще несколько сельских семей, для которых домашний скот играл ведущую роль в хозяйстве и помогал выживать в непростых условиях.

Отец Игорь перебрался в село Квашнинское три года назад. Многодетная семья держит небольшое хозяйство: десяток лошадей, 16 свиней, пять коз. «Мы зависим от заготовки кормов. Три года назад я приехал к главе района, попросил оформить в аренду несколько гектаров бывших совхозных полей для заготовки сена. В земельном комитете сказали: один большой участок не дадим, можешь оформить 20 маленьких. За кадастровое оформление одного участка – 8 тысяч рублей. Сумма внушительная, у меня сразу такой не было, надо копить», – вспоминает свое общение с чиновниками священник.

Бывшая совхозная земля после разорения сельхозпредприятий находилась в паевой собственности местных жителей, а фактически была бесхозной. Огромные площади в итоге арендовало единственное в округе крестьянское хозяйство. Фермер по устной договоренности разрешил священнику выкашивать траву. И не только ему, но и остальным жителям.

«В селе почти у всех есть скот, и мы местных жителей просто пускали на поля. Но буквально недавно ситуация изменилась: большая часть земли перешла в собственность Камышловского городского округа, а затем молниеносно на нее пришли чужие люди. 8 июня в местной газете появилось объявление, что частники отмежеванную землю теперь должны арендовать в местном муниципалитете, а после праздников, 13 июня на поля заехала техника из ирбитского совхоза. Звоню в администрацию. Оказалось, часть земель наш район отдал в аренду хозяйству из соседнего муниципалитета. Почему – непонятно», – рассказал NDNews.ru глава крестьянского хозяйства Юрий Калугин.

Он уже неделю не может получить от главы Камышловского района внятный ответ, как земля ушла из-под носа квашнинцев коммерсантам в соседний район. Фермер подчеркнул, что в безвыходной ситуации сейчас оказалось все население поселка. Люди решают – брать кредиты, или пускать скотину под нож: «Вы думаете, священник у нас один такой? Вчера видел, как по деревне идет и плачет Наталья Потапова. У нее орден «Мать-героиня», пятеро детей, работает на почте за копейки. Вот ей что делать? Покупать сено для своих коров она не может».

Отцу Игорю чиновники пояснили, что все отмежёванные земли уже распределены между тремя крестьянскими хозяйствами. Чтобы получить новые поля, батюшке нужно создать свое КФХ. Причем субсидии в этом году для начинающих фермеров не предусмотрены. В камышловском управлении сельского хозяйства священнику порекомендовали обратиться в банк за потребительским кредитом.

Сейчас батюшка решает, как быть с подсобным хозяйством. Открывать КФХ и платить с него налоги сельский священник не готов – микроскопическое по бизнес-меркам предприятие не приносит дохода. На закупку годового запаса сена нужно более сотни тысяч рублей. Заготовка обходилась примерно в 30 тысяч. В качестве последней меры отец Игорь готовит обращение к президенту от лица всех жителей поселка. В письме он просит содействия в выделении полей под выкос. В поселке надеются, что в связи с инспекционным визитом на Урал Владимира Путина до главы государства доведут обращение жителей Квашнинского.

Камышлов, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 20.06.17

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