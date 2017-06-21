Долги по зарплате свыше 15 млн: на бывший завод Федулева выехал зампрокурора области

На Среднем Урале появилась новая «горячая точка». Зампрокурора области Дмитрий Чуличков и сотрудники аппарата региональной прокуратуры 21 июня выехали на градообразующее предприятие – Баранчинский электромеханический завод для встречи с трудовым коллективом. Поводом стала поступившая информация о долгах по зарплате, которые превысили 15 миллионов рублей.

Как сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, задолженность образовалась перед 447 работниками за три месяца (с февраля по апрель) 2017 года. После проверки прокуратуры Кушвы в отношении генерального директора завода были возбуждены административные дела по частям 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ. Более 300 рабочих БЭМЗа обратились в мировой суд с требованием взыскать с предприятия долги по зарплате. Также по материалам прокуратуры 9 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ – («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»).

Сегодня в Кушве состоялось совещание, в котором приняли участие глава Кушвы Михаил Слепухин, зампрокурора области Дмитрий Чуличков, руководители следственных и правоохранительных органов города и старший судебный пристав Кушвы. На встречу был приглашен и гендиректор Баранчинского завода Владимир Иванов, от которого потребовали срочно решить вопрос с погашением долга перед рабочими. Затем представитель прокуратуры встретился с трудовым коллективом предприятия в поселке Баранчинский и рассказал о принимаемых прокуратурой мерах.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где перебои с выплатой зарплаты начались еще в 2015 году. Рабочие написали обращение на прямую линию с президентом России и буквально сразу удостоились аудиенции прокурора области Сергея Охлопкова и руководителя регионального СК Валерия Задорина.

Стоит напомнить, что раньше БЭМЗ входил в промышленную империю скандального уральского олигарха Павла Федулева.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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