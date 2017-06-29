Болельщики выбирают название второй трибуне домашней арены ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» продолжает выбирать названия для четырех трибун «СКБ-Банк арены». По задумке, существующие буквенные названия дополняют фамилиями легенд свердловского футбола.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первой именем Сергея Гаврилова была названа фанатская трибуна В. На очереди – трибуна D. Среди номинантов – Виктор Ерохин, Борис Яркин и Виктор Теркунов. Подробнее о них можно прочитать здесь. В настоящее время на сайте клуба объявлено голосование за одного из футболистов. В нем может принять любой желающий.

«Выбор, действительно, непростой, поскольку каждый из номинантов внес большой вклад в развитие уральского футбола, каждый был любимцем свердловских болельщиков. Голосование уже открыто на официальном сайте клуба и продлится до конца этой недели. Итоги будут подведены 3 июля», – сообщили сегодня в пресс-службе команды. Следом названия будут даты оставшимся трибунам домашней арены «Урала» – А и С.

Напомним, ФК «Урал» начнет новый сезон 15 июля домашним матчем против «Ростова».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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