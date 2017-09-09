В день выборов ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода: спасатели перешли на усиленный режим

Пожарно-спасательные подразделения Свердловской области перешли на усиленный вариант несения службы: в день выборов будут дополнительно дежурить почти 1500 человек и 460 единиц техники.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожарные проверили все объекты, на которых завтра откроются избирательные участки (всего в области будет работать 2501 ИУ). Все они готовы к проведению выборов.

В день голосования на всех избирательных участках будет организовано дежурство сотрудников МЧС, где они будут находиться с момента их открытия (08:00) и до окончания подсчета голосов и сдачи бюллетеней в избирательную комиссию.

Контроль за безопасностью в день выборов будет осуществлять Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

Добавим, что обстановку может осложнить стремительное ухудшение погоды. По информации синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, перемежающиеся с мокрым снегом, понижение температуры в ночное время местами до -5 градусов. В связи с этим возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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