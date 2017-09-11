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В Екатеринбурге Куйвашев набрал меньше 48% голосов

В Екатеринбурге Куйвашев набрал меньше 48% голосов

Предварительные итоги голосования на губернаторских выборах в Екатеринбурге существенно отличаются от средних по области: кандидат от «Единой России» не набрал и 50%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за Евгения Куйвашева проголосовали только 47,8% избирателей. Самый низкий результат у него в Кировском районе – 44,79%. На втором месте, как и в целом по области, коммунист Алексей Парфенов – в областном центре он набрал 14,6% голосов, что на 3% больше областного значения. Эсера Дмитрия Ионина поддержали 14,07%. Самый высокий результат у него – в Кировском районе: 18,54%. Либерал-демократ Игорь Торощин набрал в Екатеринбурге всего 4,5%, уступив обоим кандидатам от непарламентских партий. «Пенсионера» Дмитрия Сергина поддержали 7,5% екатеринбуржцев, «Зеленого» Константина Киселева, который сделал главной темой своей кампании борьбу за сохранение Городского пруда, 8,69%. Еще 2,76% горожан предпочли не отдавать свой голос никому и испортили бюллетени.

Явка в Екатеринбурге составила чуть больше 20%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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