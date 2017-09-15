Тарифы на капремонт могут пересмотреть из-за нового указа Минстроя РФ: на сколько больше придется платить свердловчанам?

Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе для жителей Свердловской области, может измениться из-за нового документа, выпущенного Министерством строительства и ЖКХ России. Указ за подписью главы ведомства Михаила Меня определяет методологию расчета предельной стоимости работ по капремонту в субъектах РФ. Проще говоря, в документе будет прописано, какие факторы влияют на ценообразование в этой сфере.

«Есть ситуации, когда в соседних субъектах с одинаковой зарплатой, климатом, материально-технической базой взносы на капитальный ремонт существенно отличаются. На это обратил внимание наш президент по итогам проверки деятельности региональных операторов капремонта. Наш министр подписал указ о методологии по определению предельной стоимости работ по капремонту в субъектах РФ. Прошу принять этот приказ и обеспечить в течение ближайших трех месяцев корректировку стоимости работ. Надо внимательно провести инвентаризацию видов работ, которые вы делаете», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, находясь в Екатеринбурге с визитом.

Изменение стоимости работ по капремонту может спровоцировать и пересмотр тарифов для населения. Сейчас, напомним, жители Свердловской области отдают ежемесячно по 9 рублей за квадратный метр жилья. В соседней Тюмени – 7,5 рубля за квадрат, в Перми – 8,28 рубля, в Челябинске – 7 рублей.

Напомним также, что в последний раз ставки взносов на капремонт в Свердловской области повышались в январе 2017-го – с 8,52 до 9 рублей.

Ранее в интервью «Новому Дню» генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов объяснял, что существующие тарифы не покрывают потребностей фонда. «Было понимание, что нужно, чтобы ставка была 9 рублей 75 копеек. Это на 2016 год. Соответственно, регоператор хотел, чтобы проиндексировали плату на 6,5%, но минфин сказал «Нет». Рост ограничили инфляцией, на тот момент она составляла 5,6%. Вот и получили 9 рублей. Сейчас же позиция такова, что, скорее всего, на 2017 не будем индексировать», – ранее сказал он, подтвердив, что роста ставок не будет из-за выборов. Ожидается, что их могут увеличить после марта 2018-го.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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