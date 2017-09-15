Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги уходящей недели – о том, какие события минувшей пятидневки запомнятся больше всего, в обзоре агентства.

Тема недели

В ночь с воскресенья на понедельник избирательная комиссия Свердловской области подводила итоги выборов в регионе – в муниципалитетах голосовали за депутатов местных дум, а еще выбирали губернатора области. Обошлось без сюрпризов – с результатом более 62% победил врио Евгений Куйвашев, инаугурация которого состоится в понедельник. Правда, итоговая явка оказалась невеликой. Общий показатель – 37,33%. В Екатеринбурге на участки пришли чуть больше 20% взрослых жителей, а за Куйвашева проголосовали меньше половины из них.

Оценивая явку (в победе кандидата от власти, кажется, не сомневался никто), политологи пожимали плечами – в соседних регионах проголосовать пришло больше народу, притом, что в Свердловской области более 100 млн рублей было потрачено на лотерею в рамках фестиваля «Уральские самоцветы», где призы можно было выиграть, придя на участки. Эксперты негативно оценивали и сам факт стимулирующих мероприятий в территориях, но ЦИК РФ так и не прокомментировал законность лотереи. «Замысел организаторов был таков, чтобы получить взрывной рост явки, но этого не случилось. Поэтому напрашивается вопрос – а стоила ли овчинка выделки? Надо ли было тратить несколько миллионов рублей на призы, чтобы получить в итоге усредненный результат по явке. Речь идет не только о финансовых издержках, но и репутационных потерях. Лотерея была на грани фола», – сказал агентству политолог Сергей Мошкин.

Фото недели

В честь победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области на площади Труда установили сцену и экран, где транслировалась картинка о врио главы региона и его достижениях. Но холодным, дождливым и серым утром понедельника желающих порадоваться успехам г-на Куйвашева не нашлось – картина была сюрреалистичной.

Скандал недели

В начале недели главным антигероем лент информагентств стал Сбербанк. Неожиданно оказалось, что дебетовые карты многих клиентов стали овердрафтными – деньги за пользование банковскими, а не собственными средствами списывали, например, когда клиент снимал наличные, увидев, что они поступили на счет в мобильном или интернет-приложении. В банке объяснили, что – оказывается – деньги на самом деле зачисляются на счет в течение трех дней, а потому списания процентов легальны. Впоследствии в Сбербанке также отмечали, что овердрафтных карт уже вообще не выпускают, еще позднее – что закроют все овердрафтные по заявлениям клиентов, потом – что вернут проценты.

Заявление недели

В противостояние между сторонниками и противниками не вышедшего в свет фильма «Матильда» включились полицейские. МВД России выпустило официальный пресс-релиз по поводу возможных противоправных действий в кинотеатрах, где будут показывать нашумевшую ленту. «В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма «Матильда», в целях обеспечения безопасности зрителей, пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД России ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации данного фильма. Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях», – сообщили в полиции.

Курьез недели

Чуть позднее к заявлению полицейских присоединились казаки. В частности, представители хуторского казачьего общества «Станица Державная», действующего на территории Свердловской области, заявили, что также готовы принять участие в поддержании общественного порядка на показах «Матильды». И даже пригласили присоединяться к этому «братьев-казаков». Курьез ситуации заключается в том, что едва ли посетители кинозалов обрадуются, увидев людей в казачьей униформе на премьере фильма Алексея Учителя. Напомним, атаку на ККТ «Космос» в Екатеринбурге как раз совершил человек, причисляющий себя к казачеству, Денис Мурашов.

Разумеется, что это не означает, что все казаки будут вести себя неадекватно, но повышать уровень нервозности и без того у напуганных людей, как минимум странно.

Видео недели

Журналистам показали очередную фантастическую постановку екатеринбургского оперного театра – моцартовскую «Волшебную флейту» упаковали в стимпанк-обертку. Получилось красиво, свежо, интересно и интригующе – кадры с генпрогона смотрите в видео «Нового Дня».

Волшебная флейта в стиле стимпанк

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

Антон Симаков презентовал картину «Матильда» – творческий манифест против клерикализации (ВИДЕО). / Ураганный ветер оставил без света тысячи жителей нескольких свердловских городов. / В Новоуральске появился памятник жертвам политических репрессий из каслинского чугуна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»