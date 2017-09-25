Понедельник, 25 сентября 2017, 15:26 мск

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В Артемовском в ходе капремонта заварили систему отопления в доме (ФОТО)

В Артемовском в ходе капремонта заварили систему отопления в доме (ФОТО)

О курьезном случае сезона капремонтов – 2017 в поселке Буланаш рассказали читатели агентства «Новый День». В одном из домов никак не удавалось запустить отопление. После многочисленных жалоб жильцов систему решили проверить.

Выяснилось, что мастер, выполнявший замену коммуникаций, подсоединил трубу с отоплением к домовым батареям, но заварил отверстие для подачи горячей воды.

Новый День: В Артемовском в ходе капремонта заварили систему отопления в доме (ФОТО)

Как рассказал РИА «Новый День» местный общественник Максим Демашин, за время летнего капремонта в доме сменилось три сварочных бригады, и качество их работы оставляет желать лучшего. Начало отопительного сезона в поселке переносилось несколько раз из-за аварий.

Курьез с батареями – не единственное коммунальное ЧП в Артемовском. Как рассказал агентству Демашин, ему каждый день жалуются на плохую работу компаний, выполнявших ремонт. Так, например, в доме, где совсем недавно , после одной из попыток запустить отопление прорвало трубы. На отсутствие тепла и постоянные аварии жалуются жильцы трех домов, отремонтированных летом.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 25.09.17

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