Московский патриархат отбросил нейтралитет и присоединился к царебожникам в критике «Матильды»

Русская православная церковь решила отойти от политики нейтралитета по отношению к фильму Алексея Учителя «Матильда» и перейти к прямой критике, которая ранее если и присутствовала, то обязательно сопровождалась ремаркой о том, что художественный вымысел допустим и каждый гражданин вправе смотреть то, что считает нужным. Теперь же тон сменился на резко осуждающий. Мы приводим полностью, без купюр и правок, распространенный через региональные епархии материал, выражающий позицию Московского патриархата.

«Сценарий фильма «Матильда», переданный несколько месяцев назад для рецензии двум известным российским историкам – президенту исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессору, академику РАН С.П. Карпову и научному руководителю Государственного архива РФ, заведующему кафедрой истории России XIX – начала XX века исторического факультета МГУ профессору С.В. Мироненко – подвергся с их стороны жесткой критике.«Сценарий фильма «Матильда» не имеет никакого отношения к историческим событиям, о которых в нем повествуется, разве что только имена героев соответствуют действительности, и у наследника-цесаревича был роман с Матильдой Кшесинской. В остальном – сплошной вымысел самого дурного вкуса», – говорится в резюме заключения С.П. Карпова и С.В. Мироненко. «Уже первая сцена вызывает улыбку и сильное недоумение. Матильда Кшесинская не взбегала на хоры Успенского собора Московского Кремля во время коронации императора Николая II, не кричала: «Ники, Ники!», а сам император не падал в обморок. Все это выдумка авторов сценария, воскрешающая в памяти строки из известного романа Ильфа и Петрова: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». Только у Ильфа и Петрова это гротеск и ирония, а в сценарии – суровая «правда» жизни героев, как она представляется автору», – продолжают профессора МГУ.По словам историков, сценарий фильма наполнен выдумками самого дурного вкуса, не имеющими никакого отношения ни к реальным событиям, ни тем более к чувствам героев.«Чего только стоит сцена, когда отец Николая император Александр III выбирает для сына любовницу из числа балерин Мариинского театра. Надо ли объяснять, что такая пошлость могла родиться только в голове у человека, не имеющего никакого представления о реальных отношениях в царской семье, да и в придворной среде», – отмечают С.П. Карпов и С.В. Мироненко.Историки напомнили, что хотя император Николай II и императрица Александра Федоровна не были безгрешными людьми, в их жизни и отношениях не было места пошлости, которая имеется в сценарии фильма.«В их жизни были разные ситуации, и их деятельность по-разному оценивается историками. Не было только одного – пошлости и грязи. А именно пошлость и грязь самого низкого пошиба автор сценария выдает за историческую истину», – подчеркивают в своем заключении профессора МГУ».

Отметим, что ссылкой по теме стоит выступление епископа Тихона Шевкунова (духовника Владимира Путина), резко осуждавшего «Матильду». Именно его наши источники считали негласным покровителем царебожников и аппаратным оппонентом патриарха Кирилла.

Екатеринбург, Максим Бородин

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