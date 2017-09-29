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Депутаты Госдумы подготовили проект спецзаявления по «Матильде» (ДОКУМЕНТ)

Депутаты Госдумы подготовили проект спецзаявления по «Матильде» (ДОКУМЕНТ)

Государственная дума в ближайшее время выступит со специальным заявлением относительно фильма Алексея Учителя «Матильда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Андрей Альшевских. «Посмотрев вчера «Матильду», комитет Госдумы по культуре подготовил проект заявления. Коллеги сейчас согласовывают текст. Велики шансы, что поддержат большинством голосов», – написал депутат на своей странице в соцсети.

В проекте заявления комитета говорится, что депутаты посмотрели спорную картину и не нашли в ней ничего предосудительного. Фильм назван «ярким, интересным, профессионально снятым», а царь Николай Александрович, по мнению депутатов, показан там «сильным, одухотворенным, болеющим за свою страну человеком». Депутаты считают, что фильм не содержит никаких материалов, оскорбляющих чувства верующих, а его широкий прокат вызовет дополнительный интерес к истории страны. Они также отметили недопустимость цензуры и нарушения права граждан на свободу творчества и участие в культурной жизни страны.

Новый День: Депутаты Госдумы подготовили проект спецзаявления по ''Матильде'' (ДОКУМЕНТ)

Напомним, еще не вышедший фильм Алексея Учителя об истории взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал шквал критики. организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская. На фоне общественного резонанса студию Алексея Учителя в Петербурге и машины возле офиса его адвоката забросали «коктейлями Молотова». Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». До этого в Екатеринбурге православный радикал протаранил на автомобиле УАЗ входную группу кинотеатра «Космос», после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Сейчас мужчина находится под арестом.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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