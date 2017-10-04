На время матчей ЧМ-2018 будут закрывать квадрат Московская – Посадская – Токарей – ВИЗ-бульвар

В мэрии Екатеринбурга рассказали подробнее, на каких улицах будут перекрывать движение на время матчей ЧМ-2018. Пропуски для въезда во дворы придется получать жителям квадрата улиц Московская – Посадская – Токарей – ВИЗ-бульвар. Улица Репина станет полностью пешеходной. Подробный план перекрытий появится в феврале 2018 года.

Как писал сегодня РИА «Новый День», в дни чемпионата мира по футболу будет ограничено передвижение в пределах транспортного периметра стадиона «Екатеринбург Арена», в том числе – и для жильцов прилегающих дворов. Такой порядок будет работать в дни матча с 10:00 и еще 4 часа после его окончания. Всего в периметр попадает 15 участков, на котором стоят 60 жилых домов. Жителям придется получать аккредитацию, чтобы во время перекрытия попасть во двор.

Как пояснила РИА «Новый День» председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева, улицы, которые ограничат квадрат, уже известны: Московская, Токарей, Посадская и ВИЗ-бульвар.

«Эти улицы будут перекрываться не полностью, по самим Токарей и ВИЗ-бульвару, Московской движение закрывать не будут. Транспорт не сможет двигаться только внутри периметра. Ничего сверхординарного в таких перекрытиях нет. Подобные ограничения мы видим каждый год, например, на Дне города. И жители улицы 8 Марта, проспекта Ленина с таким знакомы. Сейчас просто сдвигается периметр в сторону стадиона, – пояснила Анна Байчибаева. – Движение транспорта будет ограничено за 6 часов до начала матча и еще 4 часа после только в дни матчей: 15, 21, 24 и 27 июня. Также полностью пешеходной весь этот период будет улица Репина от Крауля и до Ленина».

Жителям домов, которые попадают в «квадрат», советуют пользоваться общественным транспортом. Также в дни ЧМ будут ходить бесплатные шаттлы.

«Для автовладельцев будет действовать аккредитация. По пропускам можно будет заезжать на закрытую для транспорта территорию», – отметила Анна Байчибаева.

Подробная схема перекрытий и информация об аккредитации появится в феврале 2018 года. Жильцам ее должны будут донести управляющие компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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