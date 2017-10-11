Болельщики уже заказали более 2 млн билетов на ЧМ-2018. В лидерах – Россия, Германия и Бразилия

На сайте FIFA завершается первый период продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявки начали принимать 14 сентября текущего года на официальном сайте FIFA. После 12 октября билеты распределят между авторами первых заявок. Если билетов будет меньше, чем желающих их получить, их поделят путем случайной жеребьевки. «С 14 сентября запрошено более 2 миллионов билетов. Лидируют по числу заявок болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70% всех запрошенных билетов, – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе FIFA. – Таким образом, заявки из других стран составляют около 30%. В первых рядах – болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта. Ожидается, что, по мере того как новые команды будут оформлять путевки на Чемпионат мира, количество зарубежных болельщиков, подающих заявки на билеты, также будет расти».

В FIFA напоминают, что у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.

Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о ее статусе до 16 ноября 2017 года. Билеты, приобретенные в ходе первого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнется не раньше апреля-мая 2018 года.

С 16 по 28 ноября билеты на матчи будут продаваться также на сайте FIFA в порядке живой очереди. После официальной жеребьевки ЧМ-2018 билеты станут реализовывать таким же образом: с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 путем жеребьевки, а с 13 марта и до начала мундиаля – в порядке живой очереди.

Самые дешевые билеты обойдутся в 1280 рублей для россиян, иностранцам придется заплатить от 105 долларов. Самый дорогой билет на обычный матч группового этапа будет стоить 12,6 тысяч рублей, самый дорогой билет на матч открытия – 33 тысяч рублей. Билеты на встречи стадии плей-офф обойдутся в сумму от 2240 до 4480 рублей. Самый дешевый билет на финал будет стоить 7040 рублей, самый дорогой – 66 тысяч. При этом FIFA предлагает приобрести пакеты билетов: на матч определенной команды (от 3 до 7 матчей), либо на матчи на определенном стадионе (исключая матчи открытия, полуфинала и финала).

Матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018. Для посещения матчей необходимо будет получить паспорт болельщика.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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