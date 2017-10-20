В Екатеринбурге задумались о выходных днях во время ЧМ-2018

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин считает, что предложение властей Калининграда устроить выходные дни во время матчей ЧМ-2018 – интересная идея. Из четырех дней, когда в Екатеринбурге будут проходить игры чемпионата мира, три выпадают на рабочие.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что мэр Калининграда Александр Ярошук предложил горожанам уехать из города во время матчей ЧМ-2018. Градоначальник при этом призвал местных жителей не бить прибывших в город футбольных фанатов и помогать им сориентироваться в городе. Позже в администрации этого города информацию опровергли, заявив, что журналисты не так поняли Ярошука. "[...] говорилось о том, что, поскольку на игры ожидается до 100 тысяч болельщиков, должен быть выходной. Жителям, которые не пойдут на футбол, будет предложено выехать за город на личном транспорте, так как движение в городе будет затруднено», – цитирует TJournal представителя мэра Викторию Кашинскую.

В Екатеринбурге идею устроить выходные дни во время матчей оценил заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. «Чемпионат – это праздник, это общение, это знакомства и новые коммуникации. Сейчас разговаривал с сыном [Иваном Тушиным], который участвует в Фестивале молодежи и студентов. Самые главные впечатления именно от новых знакомств и общения с представителями десятков стран. Интересным считаю идею калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча. В Екатеринбурге, напомню, пройдёт четыре матча предварительного турнира. Один из матчей пройдет в пятницу вечером, один в воскресение», – написал Тушин на своей странице в фейсбуке. Добавим, в Екатеринбурге будет четыре матча: помимо пятницы и воскресенья, игры пройдут в среду и четверг.

Екатеринбург, служба информации

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