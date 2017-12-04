Вслед за испанцами в Екатеринбург приехали журналисты из Мексики в преддверии ЧМ-2018

В Екатеринбурге высадился очередной десант иностранных журналистов, которые ведут съемки в преддверии ЧМ-2018. Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже после жеребьевки группового этапа мундиаля, состоявшейся 1 декабря, в уральской столице начали работу сотрудники крупнейшего в Мексике спортивного телеканала FOX Sports. «Снимают туристические достопримечательности и Красную Линию! Журналисты из FOX Sports делают ровно то, что мы бы от них хотели – рассказывают не только о стадионе, а о самом городе, так, чтобы их фанам было интересно сюда приехать», – написал на Facebook один из очевидцев, горожанин Константин Брыляков.

Судя по опубликованным им фотографиям, иностранных репортеров заинтересовали объекты, расположенные в центре города – Храм-на-Крови, Плотинка. Отметим, недавно на канале RT вышла передача о путешествии по уральской столице испанского журналиста Эрика. Он побывал в различных заведениях города, прогулялся по центру, приготовил пельмени. Напомним, в Екатеринбурге в рамках ЧМ 15 июня 2018 года сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня сразятся команды Франции и Перу, 25 июня – Япония и Сенегал, 27 июня – Мексика со Швецией. Все эти команды воспользуются тренировочными площадками на Уралмаше («СКБ банк Арена»), Эльмаше (стадион СОК «Калининец») и в Пионерском поселке (стадион «Исеть»).

Фото со страницы в Фейсбуке Константина Брылякова.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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