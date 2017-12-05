Проклятый старый дом: в екатеринбургской пятиэтажке провалился пол (ВИДЕО)

Жители дома на улице Мамина-Сибиряка, 2, не смогли утром выйти из подъезда – дверь буквально прилипла к косяку, а у выхода образовалась огромная яма. Как рассказали обитатели дома, виной всему – неисправные трубы, проходящие под полом. По словам жильцов пятиэтажки, проблема не новая – яма появилась в доме десять лет назад, периодически дырявые трубы начинали парить, от чего на стенах сыпалась побелка вплоть до верхнего этажа, обледеневшая дверь не открывалась, а провал в полу ширился.

В подъезде провалился пол

Жительница дома Татьяна рассказала, что соседи обращались и в управляющую компанию, и в прокуратуру, однако все без толку – дыру в полу так никто и не заделал. Парить, правда, перестало – прошлой зимой были проведены какие-то работы, жильцы ждали, что ремонтники доведут дело до конца и починят вход в подъезд, заделают дыры, но этого не произошло.

«Теперь все раскопали, а были до этого там доски накиданы, а сверху дерюжкой какой-то прикрыто. Так и ходили осторожно. Пройти страшно, многие на работу опоздали из-за этого – если б не сосед Сергей, который помог открыть прилипшую дверь, так бы и куковали тут», – рассказали агентству жильцы дома на улице Мамина-Сибиряка.

По их словам, сегодня утром на месте были ремонтники от управляющей компании – они разобрали доски, которые покрывали яму, но все бросили и ушли. Впрочем, к моменту приезда съемочной группы «Нового Дня» рабочие все же появились, но, по-видимому, постеснявшись камер, приступать к ремонту не спешили.

Как выяснилось, дом на улице Мамина-Сибиряка, 2, был построен в 1962 году. Капремонт подвала и фундамента тут не проводился ни разу, хотя жильцы довольно исправно платят за него – из начисленных по зданию 1,6 млн рублей оплачено 1,3 млн. Согласно данным, опубликованным на сайте Фонда капремонта Свердловской области, ремонт тут запланирован на 2021-2023 годы. «У нас тут все развалится к этому времени», – сетуют жильцы.

Правда, в сам фонд с тем, чтобы дом обследовали и подвинули в региональной программе на более ранний срок, владельцы квартир на Мамина-Сибиряка, 2, не обращались.

В свою очередь в управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» объяснили, что дыра в полу – это технологическое отверстие, предусмотренное конструкцией дома. Также там рассказали, что покрытие пришлось разобрать из-за ремонта коммуникаций. «В доме менялся ввод холодной воды. Это необходимые плановые работы, которые проводит Водоканал совместно с управляющей компанией. Без вскрытия полов обойтись в ходе этого процесса невозможно. Сегодня все работы будут завершены, подъезд приведут в первоначальное состояние», – сообщил управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района» Александр Колесников.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Антон Отман

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