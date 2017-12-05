Гостиницам и общепиту Екатеринбурга придется выучить испанский язык к ЧМ-2018

Работникам сферы сервиса в Екатеринбурге придется дополнительно подучить испанский язык к Чемпионату мира по футболу, так как в июне следующего года ожидается наплыв болельщиков из стран Латинской Америки. Как пояснила сегодня на заседании городской думы руководитель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, в гостиницах и кафе нет проблем с общением на английском языке. Но болельщики из Мексики, Перу и Уругвая (сборные этих стран будут играть в Екатеринбурге) говорят только на испанском, соответственно, предприятиям обслуживания придется подстраиваться под них.

Напомним, помимо указанных стран в Екатеринбург также приедут болельщики из Египта, Франции, Швеции, Сенегала и Японии. Чтобы закрыть языковую проблему, мэрия приняла решение перевести туристические буклеты на 4 языка: английский, французский, японский и испанский. Но транспортная навигация будет озвучиваться только на английском языке – речь идет о сообщениях в метро и автобусах. Кроме того, мэрия рекомендует всем предприятиям обслуживания заранее обзавестись мобильным приложением «гугл-переводчик», чтобы общаться с интуристами.

Еще одна проблема, которую предстоит разрешить городским властям, связана с переносом на более позднее время матча сборных Франции и Перу. Игра состоится в четверг, 21 июня, в 20 часов по уральскому времени. Анна Байчибаева отметила, что в этом случае потоки болельщиков на стадион совпадут с городским часом пик в общественном транспорте. Поэтому сценарий действий городских служб в этот день будет проработан более тщательно.

Помимо этого, горожанам придется смириться с очередной порцией дорожных перекрытий. Как сообщила Анна Байчибаева, вокруг Центрального стадиона будут установлены временные сооружения. Из-за этого будет частично перекрыта улица Татищева, а также участок улицы Ключевской от Мельникова до Пирогова. Ограничения будут введены уже в январе следующего года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

Проклятый старый дом: в екатеринбургской пятиэтажке провалился пол (ВИДЕО). / В Нижнем Тагиле бывший зэк с товарищами похитил авто вместе с его владельцем. / Свердловские власти разрешили массовый отстрел волков – хищники всерьез стали угрожать жителям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»