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Екатеринбург

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Гостиницам и общепиту Екатеринбурга придется выучить испанский язык к ЧМ-2018

Гостиницам и общепиту Екатеринбурга придется выучить испанский язык к ЧМ-2018

Работникам сферы сервиса в Екатеринбурге придется дополнительно подучить испанский язык к Чемпионату мира по футболу, так как в июне следующего года ожидается наплыв болельщиков из стран Латинской Америки. Как пояснила сегодня на заседании городской думы руководитель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, в гостиницах и кафе нет проблем с общением на английском языке. Но болельщики из Мексики, Перу и Уругвая (сборные этих стран будут играть в Екатеринбурге) говорят только на испанском, соответственно, предприятиям обслуживания придется подстраиваться под них.

Напомним, помимо указанных стран в Екатеринбург также приедут болельщики из Египта, Франции, Швеции, Сенегала и Японии. Чтобы закрыть языковую проблему, мэрия приняла решение перевести туристические буклеты на 4 языка: английский, французский, японский и испанский. Но транспортная навигация будет озвучиваться только на английском языке – речь идет о сообщениях в метро и автобусах. Кроме того, мэрия рекомендует всем предприятиям обслуживания заранее обзавестись мобильным приложением «гугл-переводчик», чтобы общаться с интуристами.

Еще одна проблема, которую предстоит разрешить городским властям, связана с переносом на более позднее время матча сборных Франции и Перу. Игра состоится в четверг, 21 июня, в 20 часов по уральскому времени. Анна Байчибаева отметила, что в этом случае потоки болельщиков на стадион совпадут с городским часом пик в общественном транспорте. Поэтому сценарий действий городских служб в этот день будет проработан более тщательно.

Помимо этого, горожанам придется смириться с очередной порцией дорожных перекрытий. Как сообщила Анна Байчибаева, вокруг Центрального стадиона будут установлены временные сооружения. Из-за этого будет частично перекрыта улица Татищева, а также участок улицы Ключевской от Мельникова до Пирогова. Ограничения будут введены уже в январе следующего года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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