Ни одного штрафа: болельщики ФК «Урал» признаны самыми законопослушными

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (ККТ) РФС Артур Григорьянц представил статистику штрафов клубов РФПЛ. Чаще других по ходу первой половины сезона наказаниям подвергался московский «Спартак», а екатеринбургский «Урал» не получил ни одного штрафа, сообщает официальный сайт РФС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после двадцати туров «красно-белые» получили 27 штрафов общей суммой на 1 миллион 585 тысяч рублей. На втором месте – «Зенит», петербуржцы были наказаны 26 раз и заплатили за это 1 миллион 100 тысяч рублей, на третьем – столичное «Динамо» с 12 нарушениями и общим штрафом в 775 тысяч рублей. Между тем самыми законопослушными стали болельщики «Урала», которые пока не спровоцировали ни одного дисциплинарного взыскания. Остальные клубы РФПЛ накопили в общей сложности штрафов на 5,3 миллиона рублей.

Самое распространенное нарушение, отметил Григорьянц, – это сквернословие. В соревнованиях РФПЛ было отмечено 47 подобных эпизодов. Далее идет использование и бросание пиротехники (34 случая), выходы за пределы технической зоны. В последнем «отличались» как представители тренерского штаба, так и игроки с врачами. Среди нарушений также было неспортивное поведение, плохая охрана общественного порядка, появление на поле посторонних лиц, неучастие в обязательных пресс-конференциях или интервью.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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