Незаконно занятая гладь – министерство экологии подаст иск в отношении хозяев дома-полусферы на городском пруду

Министр экологии Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что планирует подать иск о незаконно занятой глади пруда в Екатеринбурге в отношении владельцев плавучей полусферы. Напомним, непонятный шар плавает в пруду уже несколько лет. Сегодня там расположен офис продаж одной из коммерческих компаний.

О судьбе полусферы на городском пруду Алексей Кузнецов рассказал сегодня во время пресс-конференции, посвященной итогам работы Министерства экологии Свердловской области в рамках Года экологии в России.

«Сейчас у вас мнение поменялось, а четыре года назад все журналисты с восторгом восприняли появление этого объекта. Данный гражданин или данная гражданка [имеется в виду владелец объекта] по нашим вызовам никуда не является. У нас есть копия сертификата, что это маломерное судно, ГИМС МЧС говорит, что это не маломерное судно. Мы вскоре будем подавать иск о незаконно занятой глади в Екатеринбурге», – заявил Кузнецов журналистам.

Напомним, летом съемочной группе РИА «Новый День» удалось зайти в сферический плавучий объект с вывеской «Опорный центр международной полицейской ассоциации» на набережной в районе ККТ «Космос», и выяснить, что там происходит и кто там обитает.

Внутри журналисты обнаружили по-домашнему милый офис с кухней, с чем-то похожим на печь в центре и элементами эзотерики в интерьере. Стеклянные подвески, оловянные кубки, вокруг условной печки стол, за ним – две девушки. Оказалось, что сейчас полусферу занимает офис продаж одной из коммерческих фирм по производству плавучих домов. Конструкцию неоднократно пытались убрать с пруда, но – безрезультатно. Подробнее – видеоматериале агентства.

Кто живет в доме на пруду

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

Глава минприроды области сделал заявление об экологической катастрофе в Ивделе. / Первоуральск отказался от областных денег на откачку хромовых вод, – минприроды. / Туринский целлюлозно-бумажный завод оштрафован за загрязнение реки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»