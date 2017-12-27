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Среда, 27 декабря 2017, 16:35 мск

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Сторонники Навального нашли новую цель для сбора средств – бойкот выборов (ВИДЕО)

Экс-предвыборный штаб Навального переориентировался на новую цель – теперь это пропаганда и поддержка «выборной забастовки».

Сторонники Навального собирают деньги на бойкот

Как сообщил глава штаба Виктор Бармин, на данный момент члены штаба и волонтеры намерены переориентироваться на пропаганду отказа от явки на президентские выборы в марте этого года под предлогом того, что они не являются легитимными. По поводу средств, собранных на президентскую кампанию Навального Бармин заявил, что они не будут возвращены жертвователям. Более того, сбор будет продолжаться – на этот раз уже на выборную забастовку.

Одной из своих целей сторонники Алексея Навального ставят подготовку волонтеров, которые смогли бы на предвыборных участках следить за соблюдением законности. Для этого требуется порядка двух тысяч человек на одну Свердловскую область. Отметим, что на данный момент какое-либо взаимодействие со штабом Ксении Собчак исключается.

Напомним, 25 декабря ЦИК отказался зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента РФ. Политик заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома в Конституционном суде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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