Мимо выборов: ЦИК отказала в регистрации Навальному

Скандальный политик Алексей Навальный не будет допущен до выборов президента РФ в качестве кандидата. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для его поддержки самовыдвиженияиз-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них – Николай Левичев – отказался принять участие в голосовании, передает «Интерфакс».

Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК, оне согласился с позицией Центризбиркома и заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения Европейского суда по правам человека. Он отметил, что представляет «огромное количество избирателей», которые при таком решении Центризбиркома будут лишены выбора.

Политик заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома в Конституционном суде. «Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации», – сказал он.

Стоит отметить, что глава ЦИК Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии подвергла жесткой критике деятельность Навального, обвинив его в «оболванивании» молодежи, отмечают «Ведомости». «Я в советские времена 12 лет отпахала на производстве, а вы – я не видела, что вы делаете что-то кроме того, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», – сказала Памфилова, обращаясь к Навальному.

Примечательно, что глава ЦИК еще летом заявила, что у Навального нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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