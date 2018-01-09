Меняю мост на подпись. Почему электорат Путина делегирует ему региональные полномочия (ВИДЕО)

В Свердловской области стартовал массовый сбор подписей в поддержку действующего президента – его сторонники считают, что глава государства должен вмешиваться в процессы на уровне региона.

Чего хотят избиратели?

Как выяснилось, жители Свердловской области из числа сторонников Владимира Путина предлагают ему заключить своего рода общественный договор. Те, кто ставят подпись за выдвижение Путина в президенты на выборах-2018, воспринимают эту процедуру как своего рода бартер. В обмен на поддержку тот должен решать региональные проблемы – то есть те, за которые в теории ответственны власти субъекта федерации. По большей части их не воспринимают как полноценного игрока, способного решать проблемы налогоплательщиков. Примечательно, что речь не идет об определенной социальной или возрастной прослойке. Среди опрошенных корреспондентами РИА «Новый день» присутствуют представители частного бизнеса, бюджетники и пенсионеры. Возраст варьируется от тридцати до семидесяти лет. Некоторые опрошенные осознают, что реализация их пожеланий не входит в компетенцию президента, однако считают его наиболее эффективным реализатором. Так, оставившие автограф за Путина желают, чтобы Свердловскую область очистили от мусора (речь идет о различного рода свалках). Отдельные подписанты надеются, что после выборов Путин построит мост в их поселке. Жительница поселка Шамары сообщила, что в населенном пункте существуют большие проблемы – людям крайне проблематично добираться до большой земли. Соответственно, свою подпись в поддержку Владимира Путина она ставит взамен на строительство моста. В целом, это отражает психологию избирателя – сторонника «сильной руки», предпочитающей свою лояльность обменивать на государственные субсидии в виде решения конкретных проблем, а не на получение новых возможностей для реализации, что более характерно для англо-саксонской политической системы.

Собирательный портрет сторонников Путина, их надежды и пожелания – смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

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