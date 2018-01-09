Почти аэроэкспресс: ради болельщиков ЧМ из Кольцово пустят «Ласточки» до желдорвокзала

Летом этого года в Екатеринбурге запустят «Ласточки», которые будут курсировать на участке Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Это сделано ради гостей Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что в уральской столице запланированы четыре матча –15 июня, 21, 24 и 27 июня. С какой частотой будут ходить «Ласточки» из Кольцово до железнодорожного вокзала и обратно, пока не сообщается. В обычное время электрички из аэропорта в Екатеринбург ходят дважды в день – в 8:35 и в 20:52. В обратном направлении электропоезда также ходят два раза в сутки – в 6:54 и в 19:09. Время в пути составляет 40 минут, цена билета – от 22 до 50 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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