Путин не пустил «волонтеров» к руководству своим штабом. Из-за скандала в Екатеринбурге или предвыборного колдунства?

Кандидат в президенты России Владимир Путин назвал имена трех сопредседателей своего федерального предвыборного штаба. Вопреки прогнозам ряда наблюдателей, в их число не попала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Не исключено, что причиной такого решения кандидата стал скандал с представителем этого движения в Екатеринбурге при сборе подписей избирателей.

По сообщению ТАСС, сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина стали руководитель фонда «Талант и успех», учредившего центр одаренных детей «Сириус» Елена Шмелёва, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Александр Румянцев. Пост пресс-секретаря занял журналист Андрей Кондрашов.

Еще пару дней назад влиятельные издания, в том числе «Коммерсантъ», называли в числе возможных кандидатов на пост начальника штаба лидера «Волонтеров Победы» Ольгу Амельченкову. Но назначения не произошло. Напомним, представитель организации в Екатеринбурге «засветился» в крупном скандале, крайне нежелательном для кандидата. Бдительные граждане заподозрили действующего члена избиркома Екатеринбурга в участии в сборе подписей в поддержку кандидата Путина – сбор подписей вели как раз «Волонтеры Победы». В свердловском избиркоме информацию о нарушении опровергли, заявив, что член горизбиркома просто «стоял рядом» и дал комментарии для СМИ.

Впрочем, эксперты считают, что скандал был ни при чем. Руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пишет: «Насколько мне известно, решение было принято еще месяц назад, подготовлено Вайно и Кириенко и одобрено Путиным. Инсайды в телеграме по руководителям штаба не попали в точку. Штаб выглядит как широкая коалиция элит (у которых очевидный консенсус относительно кандидатуры Путина) и общественных групп, поддерживающих президента. Конфликты будут минимизированы на период избирательной кампании».

Такого же мнения придерживается политолог Алексей Швайгерт. «Администрация президента сейчас старается работать в режиме непредсказуемости. Если и были ожидания, что в состав предвыборного штаба Путина войдет руководитель «Волонтеров Победы», то их «расколдовали», чтобы не быть до конца предсказуемыми. Политический блок штаба все-таки должен быть креативным. И второй момент. «Волонтеры Победы» выступают оператором процедуры сбора подписей за Путина, и к ним приковано повышенное внимание не только в Екатеринбурге, но и в других регионах. Их исходный позитивный статус торпедируется со всех сторон – оппозиции, просто недовольных. Проще говоря, сейчас «волонтеры» находятся под огнем. И брать в штаб человека, который условно находится в режиме осажденной крепости, значит навлекать на него дополнительный шквал критики. В этом смысле решение по составу руководителей предвыборного штаба Путина было правильным», – прокомментировал эксперт РИА «Новый День».

Москва, Екатеринбург, служба информации

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