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Четверг, 11 января 2018, 13:13 мск

Екатеринбург

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Первый тестовый матч на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится 1 апреля

ФК «Урал» проведет три тестовых матча на новом стадионе «Екатеринбург Арена» в преддверии Чемпионата мира по футболу. 1 апреля екатеринбургская команда сыграет с казанским «Рубином», 15 апреля состоится матч с московским «Спартаком», 6 мая – с пермским «Амкаром». Об этом сообщила глава комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева.

«Организаторы считают, что наибольший интерес зрителей вызовет матч, который пройдет 15 апреля. Во время него организаторам предстоит протестировать готовность городской инфраструктуры. Процедура предполагает перекрытие транспортного периметра, проверку коммунального сервиса, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров и так далее. Ключевой задачей для администрации города является проконтролировать пропускную способность входных групп стадиона и распределение пешеходных потоков болельщиков», – отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в уральской столице пройдет четыре матча Чемпионата мира по футболу ФИФА – 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года. Строительство стадиона «Екатеринбург Арена» завершилось в конце декабря 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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