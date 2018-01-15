Жители поселка Шамары вынуждены вызывать такси, чтобы добраться до ближайшей больницы (ВИДЕО)

Поселок Шамары, население которого насчитывает несколько тысяч человек, остался без врачей. Как рассказывают местные жители, большую часть врачей местной врачебной практики сократили, и теперь за помощью к профильным специалистам приходится ездить в райцентр Шалинского района за 40 километров.

Жители Шамар вынуждены ездить за 40 км к врачу

При этом добраться до больницы на общественном транспорте в случае, если требуется экстренная помощь, крайне проблематично. Автобус ходит до Шали только раз в день и непригоден для перевозки больных. Единственным относительно надежным видом транспорта остается такси, на котором в больницу возят, например, рожениц. Если же речь идет о заболевании, требующем регулярных посещений врача, то часто местные жители отказываются от врачебной помощи, поскольку не в состоянии платить за такси.

Пока был только один пример, когда человека с приступом инсульта увезли на вертолете в Екатеринбург, чтобы попытаться соблюсти так называемое правило первого часа. Про него жители поселка Шамары говорят, что пациент «в рубашке родился», а о других мрачно шутят, что лучший способ вылечить инфаркт или инсульт – это попасть на кладбище, которое расположено на въезде в поселок и становится едва ли не первым, что видит гость Шамар.

Подробности на видео.

Шамары, служба информации

Шамары. Другие новости 15.01.18

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