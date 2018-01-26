У фанатов ЧМ отберут «разжигающую» атрибутику

Уральские таможенники готовятся к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018 в Екатеринбурге. Первыми иностранных гостей – спортсменов, судей, болельщиков – встретят как раз работники ФТС. «Мы прекрасно понимаем, что таможенники и пограничники, это те, кого первыми видят гости Чемпионата мира. Поэтому мы ведем подготовку, чтобы таможенный контроль был эффективным и в то же время незаметным. Будем уделять внимание доброжелательности сотрудников, внешнему виду, владению иностранными языками. Уже получены новые комплекты форменной одежды, есть памятки по общению на иностранном языке, чтобы простые вещи мог объяснить почти каждый инспектор таможенного контроля», – рассказал сегодня начальник Уральского таможенного управления генерал-майор Максим Чмора.

По его словам, ФТС будет участвовать и в обеспечении транспортной безопасности, поскольку мобильные пункты досмотра есть только у этого ведомства, и в оформлении провозимой атрибутики, рекламных материалов, оборудования, и так далее. Как рассказал руководитель уральского управления, болельщицкие плакаты и другую атрибутику будут изымать. «Продукция, книги, символика признается экстремистской по решению суда, на сайте Минюста есть перечень. Но это не говорит о том, что не могут появляться и новые формы. Есть специальные критерии детектирования символики как экстремистской, разжигающей рознь. Ее мы будем задерживать и отправлять на экспертизу. Но, честно говоря, мы анализировали ситуацию и не ожидаем, что кто-то повезет сюда откровенно экстремистские материалы. Все же чемпионат мира – цивилизованная форма спортивных мероприятий», – пояснил «Новому Дню» Максим Чмора.

По словам его коллеги из екатеринбургской таможни Алексея Яговитина, сотрудники ведомства также усилили борьбу с контрафактом, в котором используется символика ФИФА и чемпионата. Правда, такого товара в Екатеринбурге пока немного. За два рейда по магазинам таможенники изъяли только 10 футболок. «Но это связано с тем, что это товары иного сезона, не зимнего, и если будет их ввоз, то уже в марте-апреле, ближе к лету», – уточнил Алексей Яговитин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

Бывшая учительница из Первоуральска, истязавшая приемную дочь, отправлена в психушку. / Дело участников перестрелки в Цыганском поселке передано в суд. / Слух дня: экс-министру по внешним связям не хватило знакомств для нового трудоустройства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»