К предвыборной агитации подключился свердловский кожвендиспансер (ФОТО)

Все новые бюджетные учреждения подключаются к информированию граждан о предстоящих выборах президента. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», недавно в процесс включился областной кожвендиспансер.

В окне старинного особняка на улице Розы Люксембург, неподалёку от областного отделения «Единой России», запущена бегущая строка с информацией о выборах президента и адресом сайта областного избиркома.

Напомним, начиная с прошлой недели, на сайтах театров Свердловской области люди начали замечать баннеры «Выборы-2018». Кроме того, предвыборные баннеры расположены на сайтах почти всех больниц – и муниципальных, и областных. Пациенты сообщают, что стойки информации есть и в самих поликлиниках.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.01.18

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