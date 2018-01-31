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Среда, 31 января 2018, 13:56 мск

Екатеринбург

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В дни матчей ЧМ екатеринбургское метро продлит часы работы

В Екатеринбурге будет продлена работа метрополитена в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

Как сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, 21 и 24 июня городская подземка будет работать до 2 часов ночи, а 27 июня – до часу. Матч, который пройдет 15 июня, заканчивается в более раннее время, поэтому в этот день метро будет работать как обычно.

С недавних пор в некоторых вагонах метрополитена начали тестировать объявления о станциях на английском языке. Ожидается, что к весне такие сообщения появятся во всех поездах. «Озвучивание» метро на английском входит в часть подготовки города к приезду иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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