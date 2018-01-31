В Екатеринбурге переполнены поликлиники: город накрыла эпидемия ОРВИ

В Екатеринбурге на 23% превышен эпидемический порог по ОРВИ, в основном – за счёт детей 3-6 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, подобная ситуация расценивается санврачами как повышенный уровень заболеваемости, ожидаемый, по прогнозам эпидемиологов, в конце января-начале февраля. В поликлиниках горожане фиксируют наплыв пациентов и большие очереди.

В целом по Свердловской области за неделю с 22 по 28 января 2018 года зарегистрировано 26,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 62,7 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога по совокупному населению на 1%. Заболеваемость превысила уровень предыдущей недели на 19%.

На прошлой неделе в регионе были закрыты на карантин два детских сада (Артёмовский и Новолялинский район) и одна школа (Сысертский район), частично приостановлен образовательный процесс в 99 садиках (закрыто 136 групп) и 18 школах (закрыто 24 класса).

В рамках «дозорного» и «диагностического» лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 115 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, РС вирус, риновирус, коронавирус), а также вирусы гриппа В.

На прошлой неделе зарегистрировано 583 случая пневмонии, что на 16% ниже уровня прошлой недели и на 25% ниже среднемноголетних данных.

Екатеринбург, служба информации

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